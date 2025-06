Natus Vincere blir med i LEC etter å ha kjøpt Rogue's slot

HQ

Den kommende Summer Split for League of Legends EMEA Championship vil se annerledes ut enn forventet. Det er bekreftet at Rogue er satt til å forlate ligaen, og ser sin plass ervervet av den ukrainske Natus Vincere.

Endringen vil være ganske naturlig, ettersom bortsett fra Rogue merkevarebygging bytter til NAVI-merkevarebygging, er de nåværende spillerne, trenerne og analytikerne som utgjør Rogue ganske enkelt satt til å bli med i NAVI-laget, selv om det er uttalt at "NAVI veier for tiden opp alle alternativene sine, og utnytter sitt vell av kunnskap og erfaring innen esports for å bygge et så sterkt lag som de kan for den kommende Summer Split."

Når det gjelder hvorfor endringen skjer midt i sesongen i stedet for på slutten av året som vanlig, forklarer Riot "vi er sikre på at de har infrastrukturen og erfaringen som trengs for å være klare for Summer Split-konkurranse," og at "timingen justert for alle involverte parter og tillot NAVI tilstrekkelig forberedelsestid for gjenopptakelse av konkurransen. Fra et ligaregelperspektiv er disse endringene mulige, selv om de er uvanlige."

For de som lurer på hvorfor NAVI ble valgt fremfor andre lag for å overta Rogues plass, får vi vite det: "NAVIs sterke esportsnærvær, profesjonalitet og strategiske tilpasning til ligaens verdier gjorde dem til et passende valg."