Natus Vincere har flyttet hele sin Dota 2 vaktliste til benken

Det ukrainske esportslaget Natus Vincere har tatt beslutningen om å flytte hele Dota 2 -vaktlisten til benken. Som bekreftet i et blogginnlegg, blir vi fortalt at endringene kommer etter en evne til å sette sammen en heltidsliste med konkurransedyktige og talentfulle spillere i stedet for å stole på stand-ins under mange arrangementer.

I kunngjøringen sier Natus Vincere, "På de siste konkurransene spilte NAVI med stand-ins som ikke lenger vil være i stand til å representere klubben. Etter å ha vurdert alternative tilgjengelige alternativer for å stille opp laget, bestemte vi oss for å suspendere vår hovedliste Dota 2."

Dette betyr at stallen som inkluderer Artem "Yuragi" Golubiev, Sukhbat "sanctity-" Otgondavaa, Dmitry "nefrit" Tarasich, Baqyt "Zayac" Emiljanov og Arman "Malady" Orazbayev, samt trener Vitaliy "Sword_Art" Petkin og stand-ins Miroslav "BOOM" Bičan, Clement "Puppey" Ivanov og Bozhidar "bzm" Bogdanov ikke lenger vil dukke opp på arrangementer i Natus Vincere-trøyer.

Når det gjelder fremtiden, lover Natus Vincere at de overvåker alternativer "for å styrke klubbens posisjon i disiplinen."