Natus Vincere kjøper PuckChamps Dota 2 -tropp

Natus Vincere har skaffet seg en ny Dota 2 -vaktliste. Den ukrainske esportsorganisasjonen har hentet det tidligere PuckChamp-laget og brakt dem under sitt banner for å representere NAVI-navnet på ESL One Bangkok 2024 i desember.

Vaktlisten inkluderer Indji "Shad" Lub, Sukhbat "hellighet-" Otgondavaa, Miroslav "BOOM" Bičan, Vitalii "QBFY" Ivanov, Oleh "kaori" Medvedok og Vitalii "Sword_Art" Petkin som trener, og sikret seg nylig sin plass på det store arrangementet ved å vinne en kvalifiseringsserie der den også overvant NAVI Junior.

ESL One Bangkok 2024 vil tilby en premiepott på 1 million dollar og vil se 12 lag delta. Handlingen vil løpe frem til midten av desember, med turneringen basert på Royal Paragon Hall i den thailandske byen.