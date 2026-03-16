Natus Vincere kronet ESL Pro League Sesong 23-seiere

Det var en ganske travel helg i esports da en rekke store turneringer ble avsluttet. Et slikt eksempel var ESL Pro League sesong 23, som holdt sin store finale og så Natus Vincere ta på Aurora Gaming.

Etter en noe konkurransedyktig finale kom det ukrainske laget ut på toppen og beseiret Aurora på en 3-1 måte, og så NAVI løfte pokalen, dra hjem med $ 100,000 XNUMX i premiepenger og bli det tredje laget som vinner tre ESL Pro League-sesonger, bak Mouz og Team Vitality.

Dette resultatet setter også NAVI på vei mot en ESL Grand Slam, da den nå har den første av fire ESL-turneringsseire i løpet av en 10-turneringsperiode. Dette er lik hvor Furia og Team Spirit for øyeblikket er (om enn med disse to som har færre sjanser til å fullføre bragden igjen), men det er usannsynlig at noen av disse tre vil kreve tittelen og pengepremien på 1 million dollar, da Team Vitality fortsatt har fem arrangementer igjen for å vinne en ESL-turnering for å sikre sitt back-to-back Grand Slam-trofé.