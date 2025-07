Natus Vincere ønsker å selge sitt Counter-Strike 2 akademiteam

HQ

Natus Vincere slo gull med sitt Counter-Strike 2 akademiteam, NAVI Junior, da troppen viste seg å være en stor plage i andre divisjon av esport, så mye at den vant flere turneringer og pokaler og til og med ble et av de 30 best rangerte CS-lagene i verden. NAVI har imidlertid støtt på en hake i sin akademistruktur, ettersom CS-økosystemet ikke tillater akademilaget å ta det neste steget opp og bli et førstedivisjonslag, noe som betyr at NAVI har bestemt seg for å slippe laget løs og begynne å ta imot tilbud på det.

Den ukrainske organisasjonen har uttalt følgende: "Begrensningene i CS-økosystemet tillater ikke akademilaget å videreutvikle seg under NAVI-taggen, og derfor aksepterer vi nå tilbud om å kjøpe NAVI Junior-stallen, inkludert fire spillere, en trener og en rangering som er kvalifisert for majorinvitasjoner."

Når det gjelder hvorfor bare fire spillere er inkludert i avtalen, har NAVI bestemt seg for å forfremme Drin "makazze" Shaqiri til sin viktigste CS-liste, og bli med i kjerneteamet på IEM Köln og Esports World Cup gjennom resten av sommeren.

Når vi ser på fremtiden til NAVI Junior, er alt vi blir fortalt at "et nytt kapittel er på vei. Følg med - vi starter snart rekrutteringen til neste NAVI Junior CS2."