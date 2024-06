Natus Vincere signerer et Call of Duty: Warzone 2.0-team

HQ

Natus Vincere har bestemt seg for at det nå er på tide å gå inn i Call of Duty esports. Den ukrainske organisasjonen har tatt beslutningen om å bli med i konkurrerende Call of Duty: Warzone 2.0 esports, spesielt for Esports World Cup og turneringen som vil bli arrangert på den saudiske vertskapsfestivalen.

NAVI har tappet Oseania-regionen for talent for dette laget, og signerte tre australske spillere som nylig har kvalifisert seg til Saudi-arrangementet. Når det gjelder hvem som utgjør dette laget, er listen som følger :



Mark "Zepa" Zepackic



Jack "Levi" Robinson



Aaron "Lymax" Butcher



Laget vil bli administrert av Mykhailo "M1ke" Palamar, og vil konkurrere i Riyadh for Warzone 2.0 -turneringen mellom 3. og 6. juli.