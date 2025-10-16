Natus Vincere signerer Rhilech til sin League of Legends -tropp

HQ

Natus Vincere har kunngjort at de utfører noe vedlikehold på sitt League of Legends -lag. Den ukrainske organisasjonen har avslørt signeringen av en ny spiller for sesongen 2026 LEC, samtidig som den bekrefter at en spiller nå får lov til å utforske alternativer andre steder.

Det innkommende talentet er Enes "Rhilech" Uçan, som blir med som den nye Jungler for laget. Dette betyr naturligvis at det må gjøres plass i denne rollen i startoppstillingen, og derfor får Francisco "Thayger" Mazo Sánchez lov til å utforske muligheter hos andre lag.

Snakker om avgang med Thayger, NAVI forklarte: "En stor takk til @Thayger_ for å være en del av vår aller første LEC-splitt og for å ha gitt alt hele veien.

"Nå som vi begynner å bygge om spillerstallen vår, er han åpen for å utforske nye muligheter for den kommende sesongen."

Ordlyden i uttalelsen ovenfor tyder på at flere endringer er på vei, men vi har ennå ikke hørt noe mer fra organisasjonen om hva disse går ut på.