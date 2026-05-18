Navee GT5 Max: En sparkesykkel som kan mye mer enn du tror

Det er en helt spesiell lyd en god elektrisk sparkesykkel lager når du gir gass - en stille, kortvarig susing som minner deg på at dette ikke er et leketøy. Navee GT5 Max får den lyden til å lyde høyere enn de fleste. Det er den nye toppmodellen i Navee sin GT-serie, som selges eksklusivt hos Elkjøp, og den er designet med så mye overdrivelse at den lovlige fartsgrensen på 20 km/t føles mindre som et tak og mer som et høflig forslag om at sparkesykkelen har gått med på å følge.

HQ

Denne overdrivelsen er avgjørende. På papiret oppfyller GT5 Max alle norske krav: en grense på 20 km/t og en kontinuerlig motoreffekt på 250 W, noe som klassifiserer den som en sykkel. Men under tallene ligger en maksimal effekt på 1638 W, et batteri med en rekkevidde på opptil 90 km og en ramme som er designet for en syklist på 130 kilo. Det er en sparkesykkel bygget for europeiske markeder med løsere regler, men nøye finjustert for norske gater - og det merkes overalt.

Hva får man i praksis?

Ta for eksempel en bakke. De fleste el-sparkesykler i denne prisklassen begynner å gispe etter luft på alt brattere enn en parkeringsrampe. GT5 Max lover en klatreevne på 28 %, og i praksis betyr det at den kan klatre Oslos verste bakker uten merkbart fartsfall. Den høye toppeffekten er ikke bare markedsføring; den er der av en grunn. Når sparkesykkelen kjenner belastning utnytter den reserver som lettere sparkesykler rett og slett ikke har.

Så er det komforten. Navee har utstyrt modellen med dobbel fjæring - en forgaffel kombinert med en støtdemperarm bak - parret med 10-tommers slangeløse dekk. Brostein, kumlokk og ujevne overganger mellom asfalt og fortau er glattet ut på en måte som forvandler den daglige pendlingen. Anmeldere har konsekvent fremhevet kjørekvaliteten som det absolutte høydepunktet.

Sikkerheten er også førsteklasses med trommelbremser foran og et elektronisk blokkeringsfritt bremsesystem (EABS) bak, samt TCS (antispinn) som overvåker hjulspinn i sanntid på våte eller løse underlag. Det er også automatiske LED-lys, integrerte blinklys og en IPX5-klassifisering for vannmotstand.

Den smarte siden

Å pare GT5 Max med Navee-appen låser opp funksjoner som de fleste brukere faktisk vil like:



Apple Find My-integrasjon: Sparkesykkelen dukker opp i ditt "Find"-nettverk akkurat som en AirTag.



Auto-unlock via Bluetooth: Gjenkjenner telefonen din innenfor 10 meter og låser opp motoren automatisk.



App-styring: Juster styrken på den regenerative bremsingen, sjekk batteriets tilstand og aktiver låse- og alarmsystemet.



Rekkevidde - teori vs. virkelighet

Navee hevder en rekkevidde på opptil 90 km, som (som alltid i denne kategorien) er basert på optimale forhold. Ved ekte norsk kjøring - i Sport-modus i full fart, bakker og varierte forhold - har uavhengige testere oppnådd rundt 50-70 km per lading. Uansett dekker den lett en ukes typisk pendling, og den korte ladetiden på 5-6 timer gjør den enkel å lade over natten.

Hvem er den for?

GT5 Max er ikke et impulskjøp. Med en listepris på 9500 kroner (ofte lavere på salg) er den på den dyre siden. Med sine 24,8 kg er den heller ikke scooteren du bare svinger over skulderen opp til fjerde etasje.

Den er for folk som kjører ekte distanser - den 8 km lange pendlingen eller helgeturen gjennom landskapet. Den er for de som er lei av de skranglende lydene og den myke fjæringen fra billigere modeller. Den norske 20 km/t-grensen er en reell begrensning for en maskin som kan gjøre så mye mer, men innenfor det juridiske rammeverket er GT5 Max en av de mest komplette løsningene man kan kjøpe.

Tilgjengelig nå, eksklusivt hos Elkjøp.