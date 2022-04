NBA 2K22 er plutselig på Xbox Game Pass

HQ

For snart to uker siden gjorde Microsoft det de alltid gjør i midten av en måned og delte listen over hva som vil bli lagt til i Game Pass i slutten av måneden. Takket være dette visste vi for eksempel at Bugsnax og Unsouled skulle legges til i går.

Men det viser seg at Microsoft hadde mer på lur sammen med 2K Sports, og ut av det blå har NBA 2K22 også blitt lagt til i Xbox Game Pass. Selv om dette spillet knapt trenger noen presentasjon, anbefaler vi likevel alle som har Xbox Game Pass og en Xbox Series-konsoll å i det minste laste det ned og prøve det ut - bare for å se hvordan sportsspill kan se ut på denne generasjonen, for det er ærlig talt latterlig pent.