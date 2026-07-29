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      nyheter
      NBA 2K27

      NBA 2K27 lover forbedret spillopplevelse, MyPlayer, MyTeam, MyCareer og MyNBA

      En spilltrailer for den kommende utgaven i serien er nå tilgjengelig.

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      Etter kunngjøringene om coverstjernen og lanseringsdatoen for « NBA 2K27, er det nå delt en offisiell gameplay-trailer som viser forbedringene utvikleren Visual Concepts har i vente for prosjektet.

      I motsetning til tidligere år har all ny informasjon om « NBA 2K27 blitt delt på en gang, noe som betyr at det er ganske mange detaljer å sette seg inn i. Vi har fått vite at hver enkelt forbedring vil bli grundig gjennomgått i midten av august, når programmet «Preseason Breakdown» sendes 18. august, men foreløpig vet vi følgende.

      Når det gjelder spillopplevelsen, loves det smartere AI-skuddkonkurranser som skal gi en «mer balansert og mer givende spillopplevelse». Dette vil i sin tur bli forsterket av en forbedret dunk-måler som skal legge til et «nytt ferdighetsnivå når det gjelder avslutninger ved kurven»

      I tillegg kan du i MyPlayer forvente nye merker (19 totalt) som lar deg definere karakteren din ytterligere, samtidig som «Cap Breakers» kommer tilbake for å påvirke karakterens statistikk enda mer.

      MyTeam får et plattformoverskridende auksjonshus og raskere korttransaksjoner, mens MyNBA går «tilbake til det grunnleggende» for å inkludere den andre apron-bestemmelsen i den nye CBA-avtalen og muligheten for «no-trade»-klausuler for frie agenter, samt andre lovede fellesskapsfunksjoner.

      Når det gjelder MyTeam, forbedres miljøet for å sikre at The City blir mer tilgjengelig og sentralisert, i tillegg til at det får en ny nattlig og neonpreget estetikk. Rucker Park («mekkaet for gatebasket») kommer også til spillet, slik at spillerne kan ta seg ut på banen i New York City og til og med oppleve en egen innledende historie på stedet kalt «Fire & Concrete».

      Vi har fått vite at det finnes andre lovede endringer og forbedringer, men at disse vil bli presentert 18. august når den fullstendige avsløringen av « NBA 2K27 finner sted.

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