NBA Cup: Dette er de åtte lagene som går videre til kvartfinalene

NBA Cup har fullført gruppespillet i sin andre utgave: Etter tirsdagens kamper vet vi nå de åtte lagene som går videre til åttendedelsfinalene neste uke, og semifinalene og finalen som vil finne sted i Las Vegas.

I fjor vant Los Angeles Lakers den første NBA Cupen noensinne, en turnering som ble opprettet for å trekke seere til NBA under NFL-sesongen. Formatet ligner på europeiske fotballturneringer, der de 30 lagene er delt inn i seks grupper, tre for hver konferanse, og spiller fire kamper som også er en del av den ordinære sesongen.

Vinneren av hver gruppe kvalifiserer seg til åttedelsfinalene, og den beste toeren i hver conference går også videre som wild card. Dette er de åtte lagene som i år er kvalifisert til NBA Cup :

West Conference:

Gruppe A - Houston Rockets (3-1)Gruppe B - Oklahoma City Thunder (3-1)Gruppe C - Golden State Warriors (3-1)Gruppe C - Dallas Mavericks (3-1)

Øst-konferansen

Gruppe A - New York Knicks (4-0)Gruppe A - Orlando Magic (3-1)Gruppe B - Milwaukee Bucks (4-0)Gruppe C - Atlanta Hawks (3-1)

Kvartfinalene spilles 10. og 11. desember. Deretter drar de fire gjenværende lagene til Las Vegas for å spille semifinalene (14. desember) og finalen (17. desember).