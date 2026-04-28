NBA-draften for 2026 har færrest spillere signert siden 2003, bare 11 kommer fra europeiske lag

NBA har kunngjort den fullstendige listen over spillere som har signert for NBA Draft 2026, som finner sted 23. og 24. juni i New York, etter den siste mulige datoen for NBA-finalene (mellom 4. juni og 20. juni senest). Og i år har bare 71 spillere signert, det laveste antallet siden 2003; i 2025 var det 106, og i 2021 var det rekord på 363.

Hvorfor er det slik? De nye NIL -reglene, college-basketballspillernes rett til å beholde rettigheter til navn, bilde og likhet, som ble innført etter 2021, betyr at college-basketballspillere ofte får bedre kontraktsavtaler med universitetene sine enn hva de ville fått i NBA, så mange velger å bli i NCAA noen år lenger.

Til tross for NIL-reglene kommer de aller fleste potensielle spillere som er signert for NBA Draft 2026 fra NCAA, med Eurohoops som rapporterer at bare 11 av de 71 spillerne kommer fra europeiske ligaer :



Sergio de Larrea (Valencia Basket)



Jack Kayil (ALBA Berlín)



Luigi Suigo (Mega Basket)



Alexandros Samodurov (Panathinaikos)



Bassala Bagayoko (Surne Bilbao)



Francesco Ferrari (Virtus Bologna)



Pavle Backo (Mega Basket)



Mohammad Amini (Nancy)



Marc-Owen Fodzo Dada (Nancy)



Vsevolod Ischenko (Lokomotiv)



Men det er verdt å merke seg, som AS påpeker, at noen europeiske spillere vil komme til NBA gjennom de nordamerikanske collegeligaene i stedet for sine egne europeiske ligaer, fordi det fortsatt er en enorm ubalanse mellom selv de beste europeiske ligaene og collegeligaene i Nord-Amerika, der unge spillere får mye mer verdifulle kontrakter hvis de går til nordamerikanske universiteter.

Det er tilfellet med Aday Mara, den 21 år gamle spanjolen som ble NCAA-mester og beste spiller, og som tidligere har spilt for Zaragoza Basket før han begynte på University of California, og som tar steget over til NBA neste sesong.