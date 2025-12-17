NBA-kommissær snakker om cupens fremtid og potensielle nye lag i Las Vegas og Seattle

HQ

NBA Cup vil fortsette å vokse i fremtiden, og vil sannsynligvis flytte fra Las Vegas for å nå andre markeder. Tidlige seertall viser at oppfinnelsen har den ønskede effekten: flere ser på NBA i desember, som er en måned der seertallene vanligvis går ned fordi folk fokuserer på NFL, som er i sluttfasen av den ordinære sesongen.

Semifinalene på lørdag, som ble sendt i en rekke verdensomspennende markeder på Amazon Prime Video, hadde i gjennomsnitt 1,67 millioner seere, en økning på 14 % i forhold til forrige sesongs semifinaler. Og finalen tirsdag kveld (tidlig onsdag i europeisk tid) genererte en økning på 126 % i antall visninger på sosiale medier, med mer enn 400 millioner visninger på tvers av alle plattformer, ifølge Videocites. New York Knicks vant 124-113 over San Antonio Spurs.

NBA-kommissær Adam Silver talte før finalen og sa at de ser på andre potensielle arenaer for finalen, som fortsatt vil være en finale med én kamp. Neste sesong vil semifinalene bli spilt på hjemmebanen til det best seedede laget.

Seattle og Las Vegas kan få NBA-lag i fremtiden

Silver snakket også om utvidelsen av NBA, med potensielle nye lag fra Las Vegas og Seattle. "Jeg synes Seattle og Las Vegas er to utrolige byer. Vi hadde selvsagt et lag i Seattle som hadde stor suksess. Vi har et WNBA-lag her i Las Vegas, Aces", sa Silver. Oklahoma City Thunder, nåværende NBA-mestere, var tidligere Seattle SuperSonics, mellom 1967 og 2008, før de flyttet til Oklahoma.

"Jeg er ikke i tvil om at Las Vegas, til tross for alle de andre store ligalagene som er her nå, de andre underholdningseiendommene, at denne byen kan støtte et NBA-lag. Jeg tror vi nå er i ferd med å jobbe med lagene våre og måle interessenivået og få en bedre forståelse av hvordan økonomien vil være på bakken for disse lagene og hvordan en proforma vil se ut for dem, og så vil vi ta en avgjørelse en gang i 2026."

På pressekonferansen snakket NBA-kommissæren også om den fremtidige NBA Europe-ligaen, og sa at de forventer å ha nyheter i januar 2026, etter at de har hatt møter om kampene i London og Berlin for Orlando og Memphis.