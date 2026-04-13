NBA på Amazon Prime Video: hvilke kamper fra play-in og play-off som er inkludert i Prime-abonnementet

HQ

NBA-sesongen begynner denne uken med play-in fra tirsdag 14. april til fredag 17. april, etterfulgt av sluttspillet på lørdag. Og i år har NBA spredt TV-rettighetene enda mer, noe som har kommet internasjonale seere til gode, ettersom mange kamper er inkludert i Amazon Prime Video, og ikke bare i USA, men i mange forskjellige land, inkludert Mexico, Brasil, Frankrike, Italia, Spania, Tyskland, Storbritannia og Irland.

I år ble 87 kamper fra den ordinære sesongen sendt på Prime Video. Og den gode nyheten er at play-ins denne uken vil være eksklusive for Prime Video, med følgende kamper :



Charlotte Hornets (9) mot Miami Heat (10): 15. april, 13:30 CEST, 00:30 BST



Phoenix Suns (7) mot Portland Trail Blazers (8): 15. april, 16:00 CEST, 15:00 BST



Philadelphia 76ers (7) mot Orlando Magic (8): 16. april, 13:30 CEST, 00:30 BST



Los Angeles Clippers (9) mot Golden State Warriors (10): 16. april, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale i den vestlige konferansen: 18. april, 16:00 CEST, 15:00 BST



Finale Eastern Conference: 18. april, 13:30 CEST, 00:30 BST



Etter dette vil Prime Video også sende en tredjedel av kampene i første og andre runde av sluttspillet (første runde og Conference-semifinalene). Prime Video vil også sende en av Conference-finalene annethvert år, men ikke i 2026.

Resten av kampene, inkludert NBA-finalene, er fordelt på andre kringkastere, som varierer fra land til land, men hvis du vil ha hele pakken, er det beste abonnementet NBA League Pass. Det er tilgjengelig i USA, Australia, Østerrike, Tyskland, Brasil, Mexico, Frankrike, Spania, India, Storbritannia, Italia, Polen, Chile, Colombia, Nederland, Sverige, Belgia, Japan, Finland og New Zealand.

NBA League Pass koster 15,99 euro i måneden (vanlig abonnement), 19,99 euro (premium). Den gode nyheten er at Amazon Prime Video vil fungere som et knutepunkt der du kan få tilgang til alle abonnementer (for eksempel DAZN i Spania så vel som League Pass).