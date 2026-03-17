NBA vil neste uke stemme over opprettelsen av to nye lag i Seattle og Las Vegas

Utvidelsen av NBA med to nye lag i Las Vegas og Seattle nærmer seg med stormskritt. Ryktene om nye lag i de to byene har versert en stund, og ifølge ESPNs Shams Charania vil NBA avholde en avstemning på styremøtene neste uke for å undersøke muligheten for å utvide med to nye lag i Las Vegas og Seattle.

"Det er momentum i styret og ligaen", sier Charania, så alt bør gå bra for en godkjenning av disse to lagene i Las Vegas og Seattle, som vil bli en del av ligaen i 2028/29 hvis alt går bra. De tidlige estimatene sier at begge markedene vil være blant NBAs åtte største inntektsgeneratorer på grunn av begge byenes markedsappell.

Det ville være NBAs første utvidelse siden 2004, da Charlotte Bobcats, nå Hornets, ble introdusert.

Den endelige avstemningen vil imidlertid finne sted i slutten av året, der minst 23 av de 30 guvernørene for de nåværende lagene må stemme for opprettelsen av de nye lagene.

Det vil i så fall bli det første NBA-laget i Seattle siden 2008, da Seattle SuperSonics flyttet til Oklahoma City og ble til vinnerlaget Thunder. Las Vegas har aldri hatt et NBA-lag, men de har et av de mest suksessrike WNBA-lagene, Las Vegas Aces, som ble mestere i 2022, 2023 og 2025.