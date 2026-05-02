NBA vil reformere draften for å få slutt på "tanking", eller å tape med vilje

Tanking", det å tape med vilje for å få bedre sjanser i fremtiden (bedre odds i draften i NBAs tilfelle), har bredt om seg, og basketballigaen ønsker å få slutt på det av åpenbare grunner: Det undergraver konkurransen og idrettens verdier, i tillegg til at det reduserer showet og trekker tilskuerne bort fra TV-en.

For å få slutt på dette jobber NBA med en reform av NBA-draften som vil motvirke tap, men uten å gå helt glipp av poenget med draften: å la de dårligste lagene i ligaen få gode prospekter slik at de kan forbedre seg i fremtiden. Men i stedet for å være proporsjonalt (jo dårligere du er, jo bedre sjanser får du i draften), vil dette systemet oppmuntre lagene til å være "mindre dårlige" enn andre for å ha bedre odds i draften.

Denne nye planen, som ESPN har sett, inkluderer flere aspekter, inkludert å øke lotteriet fra 14 til 16 lag, og å straffe de tre dårligste lagene i ligaen.

De tre dårligste lagene i den ordinære sesongen (lagene med flest tap), samt niende- og tiendeplassene i hver konferanse (selv om de kvalifiserer seg til play-in) vil ha 5,4 % sjanse i lotteriet.

Resten av lagene nederst på tabellen (de som var dårligere enn niende- og tiendeplassen og ikke kom med i play-ins, men som var bedre enn de tre nederste) vil få 8,1 % sjanse i trekningen.

Denne planen vil begynne å bli brukt i 2027, hvis de 30 franchiseeierne blir enige om en avstemning. NBA-kommissær Adam Silver sa at de "bør ha et system der du hater å tape. Det bør ikke være et æresmerke. Det skal være ubehagelig å tape".