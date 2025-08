NBAs kommisjonær Adam Silver skal ha spurt Real Madrid om å bli med i NBA Europe

HQ

Planene for den europeiske NBA-ligaen fortsetter, og denne uken fant det sted et møte mellom NBA-kommissær Adam Silver og Real Madrid. Ifølge The Athletic møtte personer fra den spanske klubben NBA-ledere i Paris torsdag, med mål om å overbevise de europeiske gigantene om å bli med i den nye ligaen.

Real Madrid er et av de største basketballagene i Europa, og har vunnet EuroLeague hele 11 ganger. Forholdet mellom klubben og FIBA-konkurransen er imidlertid ikke det beste, og deres nåværende lisens med konkurransen går ut i 2026. Dermed kan Real Madrid være et av lagene som NBA velger til å delta i sin nye liga.

Ifølge den samme rapporten fra sportsdivisjonen til The New York Times planlegger NBA også å møte FC Barcelona, ASVEL Villeurbanne (Frankrike) og Fenerbahçe (Istambul). NBA-toppene var også i London tidligere denne uken, der de møtte Storbritannias statsminister Keir Starmer og Londons borgermester Sadiq Khan. Bakgrunnen for møtet er at London skal være vertskap for noen NBA-kamper neste sesong, men Silvers intensjon er at London, som en av de største byene i Europa, også skal ha et lag i den europeiske NBA-ligaen.

Målet er å ha 16 lag i ligaen, med en blanding av gamle, etablerte lag som Real Madrid, Barça, Fenerbahçe eller Alba Berlin, og nye franchiseklubber. Rapporten forteller også at NBA har hatt møter med Qatar Sports Investments, eierne av Paris Saint-Germain, for å diskutere opprettelsen av en "PSG basket".