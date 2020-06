Need for Speed Heat får cross-play og nytt spill i serien er på vei

Du ser på Annonser

I februar kunne EA avsløre at Ghost Games ikke vil ha ansvaret for Need for Speed-serien lenger siden de ønsker å se om Burnout-studioet Criterion kan levere gammel storhet. Nå ser vi de første følgene av dette.

Criterion kan nemlig avsløre at Need for Speed Heat blir det første spillet fra EA som støtter full cross-play, og det vil skje allerede med en oppdatering i morgen. Dermed blir det mulig å spille med og mot folk på både PC, PS4 og Xbox One, noe som forhåpentligvis betyr lite venting på å starte løp.

Det som nok både vil skuffe og glede noen med denne annonseringen er at morgendagens oppdatering blir den aller siste Need for Speed Heat får siden utviklerne nå vil fokusere på det neste Need for Speed-spillet. Kanskje får vi til og med vite litt om det nye spillet allerede den 19. juni, for studioet sier at det vil komme Need for Speed-nytt på EA Play Live-showet den natten. Før den tid slippes det også på EA Access og Origin Access Basic Vault, så har du en av de kan du spille det "gratis".