Déjà vu er også den beste måten å beskrive mine første minutter med dette spillet. Du vet, når du er hundre prosent sikker på at du har opplevd dette før, men du klarer ikke helt å bestemme hvor? For da jeg tok på meg å anmelde dette spillet var jeg overbevist (og kjempeglad for) at EA endelig skulle gi ut en remaster av det legendariske Hot Pursuit 1 og/eller 2. Lik som det Activision gjorde med Tony Hakws Pro Skater 1 + 2 for litt siden. Det er mulig at hodet mitt svevde i skyene på retrolykke, det er den eneste forklaringen jeg kan komme på.

Uansett, det førte til at jeg startet Need For Speed: Hot Pursuit Remastered og ble øyeblikkelig forvirret og fortumlet av den overveldende følelsen av at jeg hadde opplevd dette før. Fra stemmen til fortelleren, til videosekvensen som åpner spillet. Da menyene og den første banen var unnagjort skjønte jeg ingenting. For jeg kjente igjen alt, men det er da vidderlig ikke NFSHP2? Så slo det meg etter å ha stirret på coveret i ti minutter! Dette er en remaster av Need For Speed: Hot Pursuit 2010! Umiddelbart etterpå ble jeg svært trist. For jeg har spilt sjukt mye NFSHP2010, men at det allerede er ti år siden det kom ut? Jeg burde ha skjønt det, for jeg spilte det tross alt på PlayStation 3.

Da sjokket var over kom gleden. NFSHP2010 er en skikkelig solid arkaderacer og det er noe med å kjøre bilder på måter fysikken ikke hadde blitt overstadig begeistret for som får et smil til å bre seg over leppene mine. Nå har folka hos Stellar Entertainment polert lakken slik at den skinner, så la oss kaste oss i vei! Først og fremst har spillet fått en visuell oppdatering. Effekter har blitt lagt til, modeller oppdatert, og oppløsningen løst opp. På PS4 Pro og Xbox One X kan man velge mellom [email protected] eller [email protected], mens man på "vanlig" PS4 og Xbox One må nøye seg med [email protected]

PC kan gå opp til 2160p i enten 30 eller 60Hz. EA forklarer at den begrensede bildeoppdateringen er på grunn av at de vil sikre seg at flerspillerdelen er lik for så mange som mulig. Det skjer ofte at fysikkberegning er bundet til bildeoppdateringen og ulåst oppdateringsfrekvens kan føre til sære bugs så det er forståelig. Kjipt, men forståelig. Som et gedigent plaster på såret har hele Need For Speed: Hot Pursuit Remastered full støtte for cross-play! Dette er en fremgang jeg personlig heier på, og det er fantastisk å se at dette blir implementert i remastere av gamle spill også. Rammeverket for denne kryss-spillingen er den gode gamle Autolog som du nok kjenner igjen fra originalen.

Hovedbrunten av Hot Pursuit Remastered sine overhalinger er grafiske, med forbedret teksturoppløsning, renderingdistanse, flere partikler, supersampling og så videre. Sluttresultatet er at det ser, som forventet, ganske pent ut. Jeg skulle ønske meg enda litt mer detaljer på bilene, men samtidig har jeg forståelse for hvor mye jobb det ville medført. Utover dette får vi også med all DLCen som kom til originalen. Dette inkluderer SCPD Rebel Racer Pack, Super Sports Pack, Armed & Dangerous Pack, Lamborghini Untamed Pack og Porsche Unleashed Pack. Dette er godt nytt for oss som spiller på PC, da ingen av disse kom ut til plattformen tilbake i 2010 og 2011. "Timesavers"-pakkene som lar deg låse opp alle bilene med én gang er dog ikke tilgjengelige.

Et par ting har ikke eldes like bra, som at politiet kjører rundt i Lamboer og 911-er, men det er kanskje en realistisk avbildning av hvordan politiet i USA får en større del av kaka enn de strengt tatt burde ha. Jeg tenkte ikke veldig mye over dette da, men etter nå snart ett år med protester grunnet drapet på George Floyd er det vanskelig å ikke bli påvirket. Oppdragene kan også bli på kanten til repetitive, dog med DLCen er det mer å velge i og flere utfordringer å ta tak i.

Remasteren står godt på egne ben. Den morsomme arkadestilen er like gøy i dag som for ti år siden. Ja, de ulike bilene kjører kanskje ikke like forskjellig som man skulle ønske, men "Out Run"-følelsen man får av å råkjøre opp og ned Califor- jeg mener Seacrest County er upåklagelig. Det er et stort fokus på å bruke NOS og drifting for å klarere svinger, for som sagt, dette er en arkaderacer og ikke en bilsimulator. Musikken funker fremdeles, til tross for at det i kjent EA-stil er "rene" utgaver av sangene uten banneord. Småtteri å pirke på, men det er en detalj jeg henger meg opp i når det skjer. På den lyse siden har spillet lagt litt ekstra i universal utforming, med høytlest tekst. (At man blir informert om dette idet man starter spillet for første gang er et godt trekk).

Hvis du savner rushet fra Hot Pursuit 1 og 2, eller Hot Pursuit 2010, og har lyst til å peke nese til onkel blå mens du river asfalten i fillebiter med en Lamborghini Countash er Need For Speed: Hot Pursuit Remastered verd en investering. 300 blanke norske kroner må du ut med på PC, Xbox, og PS4, og om litt kommer det også ut til Nintendo Switch.