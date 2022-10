Need for Speed Unbound skal vise mer i ettermiddag

HQ

På torsdag avslørte EA neste kapittel i Need for Speed-serien. Spillet utvikles av Criterion (kjent for Burnout-serien og Need for Speed: Most Wanted) og heter offisielt Need for Speed Unbound.

Vi vet allerede at spillet vil benytte seg av tegneserielignende effekter og at fokus denne gangen er på flerspiller, men om vil du vite enda mer melder spillets offisielle Twitter-konto at det kommer mer informasjon i dag kl. 17.

EA har det siste tiåret slitt litt med å finne en identitet for Need for Speed-serien, men om de klarer å få den på rett spor igjen får vi vite 2. desember, når Need for Speed Unbound slippes på PC, PS5 og Xbox Series.