Takket være både en, to og en håndfull andre lekkasjer får nok ikke EA og Criterion like mye oppmerksomhet som planlagt i dag, men nå har i alle fall årets Need for Speed endelig blitt offentliggjort.

Dette i form av traileren under som viser frem hvordan Need for Speed Unbound skal forsøke å gjøre kjøringen enda kulere ved å blande inn anime-aktige effekter og sanger fra verdenskjente artister når spillet lanseres på PC, PS5 og Xbox Series den 2. desember.