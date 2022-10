På torsdag hevdet Tom Henderson at årets Need for Speed vil avdukes i løpet av to uker, og tidligere i dag skrev Silje om at utviklerne selv hinter til dette. Hintingen varte ikke lenge.

EA og Criterion forteller at Need for Speed Unbound vil offentliggjøres med en trailer klokken 17, så titt innom da for å se den spesielle visuelle stilen i aksjon.