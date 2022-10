Årets Need for Speed skal altså ikke offisielt kunngjøres før i morgen, men i nærmest kjent stil har en butikk ødelagt litt av moroa for EA og Criterion.

Neowing har nemlig offentliggjort salgssiden til Need for Speed Unbound tidligere enn planlagt. Dermed vet vi ikke bare med sikkerhet at spillet lanseres den 2. desember, men har også fått de første bildene fra det animeinspirerte spillet.