Need for Speed Unbound-gameplay viser valgmuligheter

HQ

Blant annet som følge av megasuksessen til The Fast and the Furious rettet EA fokuset mot veldig modifiserbare gatebiler i Need for Speed Underground, noe som gjorde bilspillene enda mer populære. Derfor er det ikke rart at selskapet har forsøkt å gjenta suksessen flere ganger siden den gang, men i år blander de nytt og gammelt.

Etter forrige ukes offisielle avduking av Need for Speed Unbound har vi som lovet fått det første gameplayklippet fra spillet, og her får vi se hvordan de animelignende effektene gjør løpene ekstra iøynefallende og hvordan modifikasjoner kan endre disse