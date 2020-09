Nei, Demon's Souls kommer ikke til PC

Du ser på Annonser

Under PlayStation 5 Showcase oppstod det litt forvirring rundt Demon's Souls' planlagte plattformer, for det stod i selve traileren; "Also available on PC", selv om det tidligere er blitt slått fast at dette ikke er tilfellet.

Dette skapte forhåpninger om at spillet kun var konsolleksklusivt til PS5, men at det også ville dukke opp på PC. Men det er dessverre ikke tilfellet, og det er rett og slett snakk om en feil. I en uttalelse til PC Gamer slår Sony fast at spillet kun kommer til PlayStation 5.

"The incorrect text was a result of human error. Demon's Souls is exclusive to PlayStation 5."

Sony kan jo bringe det til PC senere, men det er for øyeblikket ingen planer om dette.