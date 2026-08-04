Nei, Disney+ fjerner ikke 4K, HDR og Dolby Atmos fra Premium-kontoer i Europa

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I løpet av den siste uken dukket det opp flere rapporter, hovedsakelig fra franske brukere, som hevdet at de ikke lenger kunne se strømmetjenesten Disney+ i moderne audiovisuelle formater, som 4K-oppløsning, HDR10 (eller Dolby Vision) eller Dolby Atmos -romlyd. Alt dette til tross for at de hadde kompatible enheter, prøvde å se titler som støtter disse formatene, hadde et Premium-abonnement og, naturligvis, hadde hatt glede av dem tidligere.

Klagerne vokste som en snøball; folk begynte å nevne andre formater som hadde forsvunnet, og enda verre: det begynte å spre seg en oppfatning om at denne «beslutningen fra Disney» rammet hele Europa, og at land som Spania og Storbritannia også hadde fått sine formater redusert, ifølge enkelte påstander.



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Vi gjennomførte en innledende sjekk forrige uke, og på vår spanske eller britiske Disney+ Premium-konto var alle de oppførte formatene intakte, for eksempel på en tittel som «The Mandalorian» (husk at mange plattformer begrenser Dolby Atmos til det originale engelske lydsporet, og at det forsvinner med den lokale dubbingen). 4K, Dolby Vision og Dolby Atmos var tilgjengelige, og både TV-en og hjemmekino-lydresiveren mottok og gjenkjente alle formatene som vanlig. Vi kom over flere innlegg (som vi ikke vil lenke til her) der det hevdes at «Disney+ fjerner 4K og HDR i Europa», noe som helt klart ikke stemmer.

Tilsynelatende handler det hele om kodeker og regionale lisenser. Som rapportert av den franske journalisten Nicolas Lellouche (en av de første til å dele nyheten og anta at den gjaldt hele Europa), har Disney allerede kommet med en uttalelse der de kunngjør at 2160p UHD-oppløsningen er tilbake i Frankrike. Løsningen? Å bytte fra H.265-kodeken til VP9-kodeken, ifølge kilden:

«Etter en nylig rettsavgjørelse har vi implementert en alternativ teknologi som gjør det mulig for oss å gradvis gjenopprette tilgangen til 4K UHD på Disney+ i Frankrike. Imidlertid kan 4K UHD forbli midlertidig utilgjengelig på enkelte enheter i denne overgangsfasen. Vi er klar over ulempene dette kan medføre for abonnentene våre og gjør alt vi kan for raskt å utvide enhetskompatibiliteten og gjenopprette tilgangen til 4K UHD og HDR så snart som mulig.»

Etter å ha gjennomført kontrollene, gjenstår det fortsatt noen tvil. Medier som flatpanelshd rapporterte i juni at Dolby Vision og 3D-modus allerede var fjernet fra Disney+. Vi har imidlertid kunnet bekrefte at Dolby Vision er tilgjengelig, selv om vi ikke har en 3D-skjerm tilgjengelig, og alt tyder på at stereoskopisk modus faktisk er «fjernet» fra plattformen.

«På det tidspunktet (februar) berørte patentstriden kun Tyskland, men det var først i midten av mars at Disney+ gjenopprettet Dolby Vision i resten av EU.

«Problemet har dukket opp igjen over hele Europa. Flatpanels har mottatt flere rapporter fra lesere som oppgir at Dolby Vision HDR igjen er utilgjengelig via Disney+-appen på TV-ene deres. Etter å ha sjekket dette selv, opplever vi det samme problemet på våre egne enheter».

Nå som også de nordiske landene er ute av bildet, er det, slik situasjonen er nå, igjen mulig å spille av en tittel i 4K HDR Dolby Atmos/Vision på Disney+, i hvert fall på den britiske og spanske versjonen, noe som midlertidig motbeviser disse rapportene, selv om det er klart at Disney sliter med visse lisensieringsproblemer knyttet til kodeker i enkelte land.

Kan du se Disney+ i alle disse formatene uten problemer? Fra hvilket land og på hvilken enhet?