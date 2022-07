Nei, Roller Champions blir ikke kansellert

HQ

Det var bare nylig at det kom ut en påstand som sa at Roller Champions kan bli kansellert etter sin tredje sesong, til tross for at spillet først ble utgitt for noen måneder siden, og ser ut til å klare seg bedre enn Hyper Scape. Som Eirik belyser benekter nå Ubisoft dette med følgende uttalelse på Twitter:

"Let's clear it out of the way first, Roller Champions isn't getting cancelled, and Ubisoft fully supports it."

De legger til at utviklingsteamet jobber hardt med forbedringene som fansen har bedt om, og har likeledes annonsert at Disco Fever-sesongen utvides for å sikre at de kan holde dette løftet.

"As far as content is concerned, we can tell you that we've got exciting stuff planned for the next seasons. We strongly believe, however, that before we release new content, we've got to do right by our players, hence why we are taking the time needed before we do."

Roller Champions' Disco Fever-sesong startet 21. juni.