Neighbors: Suburban Warfare lanseres i Early Access den 17. april

Nå er det ikke lenge igjen til vi kan snu opp ned på et sunt nabolag.

Neighbors: Suburban Warfare Hands-On Gameplay: Kom deg vekk fra plenen min!

den 28 februar 2025 klokken 16 FORSPILL. Skrevet av Alex Hopley

Jeg er ikke sikker på at det burde være tilfredsstillende å banke opp et barn med en kjevle, men jeg kan ikke si at det ikke var det.