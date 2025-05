Neil Druckmann kommenterer sorg i episode tre av The Last of Us

HQ

Spoilere for de av dere som ikke har spilt The Last of Us, sett de siste episodene av serien eller bodd under en stein de siste årene. Så fortsett på egen risiko.

For resten av dere, som selvfølgelig visste hva som kom til å skje i HBO-filmatiseringen av The Last of Us, var Joels død (vel, han ble drept) noe som likevel føltes ganske annerledes enn hvordan det skjer i spillet. I The Last of Us Part II er scenen brutal og skjer raskt. Det gir liten tid til å bearbeide det som faktisk skjedde før man tvinges til å gå videre, og det var nettopp dette Druckman og Mazin ønsket å endre i serien.

"I spillet etter at Joel dør, er sørgeperioden relativt kort, fordi spillmekanikken er veldig actionorientert. Her kan vi bruke nesten en hel episode på å virkelig føle tapet av denne karakteren,"

De ønsket å gi Joel en mer verdig og emosjonell avslutning, og i et intervju forklarte Druckman hvordan formatet åpner for en annen tilnærming enn i spillet, som er mer actionfokusert. Joels død påvirker langt flere enn bare Ellie, og dette får mer plass i den tredje episoden, som mer eller mindre er viet til å vise ettervirkningene. Blant annet hvordan Joels bror Tommy håndterer liket.

Mazin nevnte at de følte det var viktig å vise hvordan hele lokalsamfunnet påvirkes av Joels død, ikke bare hovedpersonene.

"Jeg har et problem noen ganger i TV-serier der en karakter vi bryr oss om, mister noen i en kamp der mange mennesker mister mennesker. De menneskene betyr også noe."