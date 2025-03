Nemesis-systemet ble laget for at folk ikke skulle selge Middle-earth: Shadow of Mordor -kopiene sine.

HQ

Hva gjør du når du er ferdig med et enspiller-spill? Du kan ta en runde til, men med mindre du virkelig likte historien eller har noen samleobjekter du har gått glipp av, er det ikke sikkert du synes det er verdt det. Hvis du har en fysisk kopi, kan du alltids få pengene tilbake, noe mange spillere av Batman: Arkham Asylum tydeligvis tenkte.

Det sier Laura Freyr, tidligere WB Games-direktør, som forklarte hvorfor Nemesis-systemet ble til. Ifølge en video på YouTube-kanalen hennes, innså WB at da flere spilte enn de som hadde betalt for Batman: Arkham Asylum, utviklet de et system for å sikre mer omspillbarhet for spillere.

Med begrensninger på hva Monolith kunne få til, var Nemesis-systemet løsningen som teamet kom opp med. Å la fiender ha sine egne historier og sitt eget personlige hat mot deg som spiller var noe helt spesielt, og det hjalp definitivt Middle-earth: Shadow of Mordor og oppfølgeren til å skille seg ut.

Det er derfor synd at Nemesis-systemet i hovedsak er låst til disse to spillene. Etter at WB sikret seg patentet, og deretter la ned Monolith tidligere i år, virker det usannsynlig at vi får se akkurat den mekanikken tilbake på minst et tiår.