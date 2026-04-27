Neo Geo AES+ har fått en utrolig sterk start

HQ

For nøyaktig ti dager siden kom nyheten om at en av de mest legendariske konsollene gjennom tidene gjør et storslått comeback. Vi snakker om Neo Geo, som ble utgitt på begynnelsen av 90-tallet. Det var en konsoll som hadde en nesten bisarr ytelse på den tiden, og som kostet en formue, i den grad at selv spillene kunne koste hundrevis av pund (og med dagens inflasjon ville du fått dobbelt så høye prislapper).

Den nye modellen heter Neo Geo AES+, og du kan lese mer om den her, men den spiller alle de gamle kassettene samtidig som den gir ut ti klassikere på nytt, støtter HDMI og mye mer. Man skulle kanskje tro at dette var et nisjeprodukt for entusiaster, men det ser ikke ut til å være tilfelle. Langt ifra, faktisk. I et innlegg på LinkedIn skriver Lars Wingefors, administrerende direktør i det svenske selskapet Embracer (som eier Neo Geo-distributøren Plaion), at "mottakelsen fra det globale retrosamfunnet den siste uken har vært intet mindre enn overveldende", før han fortsetter med å gi noen mer detaljerte eksempler:

"I løpet av de første 24 timene tok vi imot flere betalte forhåndsbestillinger enn hele vårt årlige forventede volum av Neo Geo AES+. Siden den gang har salget fortsatt å øke kraftig gjennom våre egne kanaler, nettbutikker og spesialforretninger. Det er både ydmykt og inspirerende å se at konsollen for øyeblikket er rangert som nummer 1 på Amazon US i hele videospillkategorien. Teamet oppdaterer nå produksjonsprognosene våre i forkant av lanseringen 12. november."

Wingefors fortsetter med å rose selskapets Embracer Games Archive (og fremhever spesielt avdelingsleder Martin Lindell), som han mener har vært helt avgjørende for satsingen, og han takker også SNK-sjef Kenji Matsubara for tilliten de er blitt vist.

Han avslutter med et veldig tydelig hint om at de ti spillene som blir gjenutgitt for Neo Geo sannsynligvis vil bli fulgt av flere titler, så vi kan begynne å drømme om 3 Count Bout, Blue's Journey, Burning Fight, Ninja Commando, SNK vs. Capcom, og mer til:

"Den fortsatte reisen til Neo Geo AES+, og spesielt de pågående samtalene om hvilke flere titler som kan følge etter de ti første utgivelsene, er noe jeg følger med stor forventning. Dette føles virkelig som begynnelsen på noe nytt."

Er du en av de mange som har forhåndsbestilt?