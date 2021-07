Nintendo DS-klassikeren fra 2007 - The World Ends With You - har holdt seg i våre minner på grunn av sin handling og på grunn av Tetsuya Nomuras karakterdesign med piggete hår og lær. Det er et minneverdig syn den dag i dag. Stillheten har vart i over ti år, men nå er den over. Støymonstre dukker opp igjen i Shibuya, Tokyo med et nytt parti med helter. NEO: The World Ends With You er et nytt og ganske uavhengig kapittel i Square Enix' urbane og kule apokalyptiske saga, og den oppdaterer seg selv til moderne tid på en god måte.

Den nye hovedpersonen Rindo og vennene hans hører at det i Tokyo er en augmented reality-konkurranse der de som kjøper en pin med superkrefter går og kjemper mot Pokémon-liknende monstre og utfører forskjellige oppgaver rundt omkring i Shibuya. Konkurransen blir desto farligere da himmelen blir mer rød. For Rindo og vennene hans blir det klart at konkurrentenes sikkerhet ikke er prioritert her.

NEO: The World Ends With You er ikke så forskjellig fra forgjengeren når det gjelder historie, men fra et teknisk standpunkt er det et betydelig sprang fremover. Rindo og vennene gjør sitt eventyr i tre dimensjoner, og med en slående visuell stil. Filmsekvenser med 3D-grafikk bringer handlingen til et annet nivå, men også selve gameplayet er effektivt. Spillet har tegneseriefigurer og gode vinkler. Du ser det meste fra et isometrisk perspektiv, men ikke helt. Det ligger liksom et sted i mellom. Dette skaper en merkelig optisk illusjon, som om skyskrapene alltid er i ferd med å falle over hodet på karakterene.

I denne oppfølgeren er kampen mer i sanntid, og mer hack 'n slash. Det minner meg litt om Kingdom Hearts, og litt Valkyria Profile. Spilleren gir angrepskommandoer til fire forskjellige helter, og hver av dem angriper ved å bruke en av hovedknappene. Evner varierer avhengig av hvilken spesiell pin denne karakteren har i bruk. Det er over 300 forskjellige pins, og de gir både nærkamp og langdistanseangrep til karakterene. Så det er en god mengde variasjon her. Kampsystemet er ganske rett frem og raskt, og noen ganger koker det ned til kjedelig "button mashing". Med nye karakterer og nye pins kommer flere alternativer, men den visuelle stilen og samarbeidet mellom karakterene er ikke som i det nyere Scarlet Nexus. på den annen side, sammenliknet med originalen The World Ends With You, føles spillet rastløst og vanskelig å holde kontroll på. Det kan ta en stund for fansen av det originale spillet å lære å kjempe i dette nye spillet.

Spillprogresjonen er delt inn i dager og kapitler omtrent som i Persona-serien, og gruppechattskjermene mellom karakterene ser veldig ut som det du kanskje har sett i Persona 5. Etter hvert som du spiller vil det være en haug med forskjellige karakterer, og det er mer enn én anime-klisjé inkludert. Rindo er en ganske typisk ung mann uten et bestemt mål i livet, som bare tilfeldigvis snubler inn i et stort eventyr.

Historien har spennende scener når reglene i Reaper's Game begynner å utfolde seg for Rindo. På det tidspunktet minner det meg om Netflix-serien Alice in Borderland, der tenåringer gjør forskjellige oppdrag i et øde Tokyo. Det er fremdeles ikke noe stemmeskuespill, men i det minste er lydsporet bra. Jeg hadde håpet at med bedre teknologi kommer muligheten for skikkelig stemmeskuespill, men det er ikke tilfellet her.

Å utforske NEO: The World Ends With You føles naturlig og overraskende enkelt. Kampseksjoner kan skannes etter ved å trykke på L1, og dette viser rødaktig støy blant folkemengdene. Med den samme skannefunksjonen kan du se hvilken NPC som har noe å si. Dette er en fin måte å glede seg over korte ekstrahistorier. Mens du løper rundt i Shibuya foregår det alltid en rekke snakk rundt karakterene, men disse boblene forstyrrer ikke spillets flyt. NEO: The World Ends With You tvinger deg ikke til å ta en prat med alle, og spillet åpner seg på en avslappende måte. Dette er bra, siden eventyret tar rundt 50 timer å fullføre.

NEO: The World Ends With You er et av de beste rollespill-eventyrene i sommer, sammen med Cris Tales. Hvis dette høres interessant ut er det bare å dra på eventyr i Tokyo med Rindo og vennene hans.