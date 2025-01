Neogaf kårer Dragon Age: The Veilguard til den største skuffelsen i 2024

HQ

En av det siste årets mest omstridte titler var Dragon Age: The Veilguard, som ble utgitt i slutten av oktober. Spillet var preget av en langvarig utviklingssyklus, full av utfordringer og utskiftninger blant flere nøkkelpersoner. Likevel klarte Bioware mot alle odds å levere en opplevelse som engasjerte mange spillere, selv om det ikke innfridde salgsforventningene.

Mange fans har gitt uttrykk for sin frustrasjon over spillet, og på et av verdens største spillforum, Neogaf, ble Dragon Age: The Veilguard nylig kåret til den største skuffelsen i 2024. Her på Gamereactor var vi ikke på langt nær like kritiske. I stedet ble spill som Xdefiant, Suicide Squad: Kill the Justice League, Concord og spesielt Call of Duty: Black Ops 6 toppet vår liste over årets største skuffelser.

Hva var din største spillskuffelse i 2024?