Nepal går til valg for første gang siden Gen Z-protestene

Nepal går torsdag til urnene i sitt første parlamentsvalg siden de dødelige Gen Z-ledede antikorrupsjonsprotestene tvang regjeringen til å gå av i september i fjor. Syttisju mennesker ble drept i urolighetene, som forsterket kravene om en renere politikk, flere jobber og systemreformer i Himalaya-nasjonen med 30 millioner innbyggere.

Nesten 19 millioner velgere skal velge et parlament med 275 medlemmer, med rundt én million nyregistrerte velgere, mange av dem unge mennesker som er mobilisert av protestene. Tradisjonelle partier som Nepali Congress og Nepals kommunistparti (marxist-leninistene) står overfor en sterk utfordring fra det nyere Rastriya Swatantra-partiet, hvis statsministerkandidat er den tidligere Katmandu-ordføreren Balendra Shah.

Avstemningen blir sett på som en test på om protestenergien kan omsettes i varige politiske endringer. Nepal har hatt 32 regjeringsskifter siden 1990, noe som har gitt næring til skepsis til stabilitet, selv om mange unge velgere sier at de ønsker å erstatte den gamle garde med ledere som fokuserer på ansvarlighet og økonomiske reformer...