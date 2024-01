Neste Battlefield lover "de mest realistiske og spennende ødeleggelsene" noensinne

2008s Battlefield: Bad Company vil alltid bli husket av fans av serien. En av grunnene til dette er at spillet introduserte seriens nå ikoniske, svært ødeleggbare miljøer. Det har blitt et varemerke for Battlefield siden den gang med begrepet Levolution og lignende, så denne nye detaljen om det neste spillet bør ikke komme som en overraskelse.

Ripple Effect, studioet som bare var kjent som DICE LA før Respawn-grunnleggeren og Titanfall-skaperen Vince Zampella ble dets nye leder i 2020, har lagt ut en stillingsannonse for en VFX Director som skal jobbe med det neste Battlefield-spillet, og Electronic Arts går som vanlig ikke av veien for å bruke ganske store ord når de snakker om hva vi kan forvente oss av det. Personen som får denne jobben skal hjelpe DICE og Ripple Effect med å skape "de mest realistiske og spennende ødeleggelseseffektene i bransjen."

Igjen, at et Battlefield-spill har svært ødeleggbare miljøer, og at EA snakker høyt og lovende om det før lansering, er ikke noe nytt, men det er likevel spennende å høre at utviklerne har satt seg høye mål. Spesielt når Teardown og deres tidligere kolleger som laget The Finals har lagt lista høyt når det gjelder ødeleggelse de siste årene.

Hvilke andre ting bør det neste Battlefield fokusere på og endre for å bli bedre enn Battlefield 2042?