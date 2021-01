Neste Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies-bane slippes 4. februar

Du ser på Annonser

Treyarch leverer nå de gode nyhetene at vi ikke trenger å vente helt til sesong to av Call of Duty: Black Ops Cold War innen vi får en ny Zombies-bane. Allerede den 4. februar (når sesong 1 fortsatt pågår) slippes nemlig Firebase Z, uten ekstra kostnad.

Historien til Firebase Z beskrives således:

"With the destruction of the WWII-era "Projekt Endstation" site after investigating the otherworldly Dark Aether anomaly in Poland, Requiem now sets its focus on the latest Dark Aether outbreak site: Outpost 25, known by the code name "Firebase Z.""

Nedenfor kan du se det tilhørende teaserbildet, som gir deg en liten smakebit av hva vi har i vente.