Neste Call of Duty-sesong avsløres på torsdag

Det har neppe gått under FPS-fansens radar at det kommende Battlefield-spillet avsløres i morgen. De siste par årene har Call of Duty vært den klart førende krigsspillserien, og de har da heller ikke tenkt til å gi fra seg tronen uten kamp.

Dagen etter Battlefield-avsløringen byr Activision og Raven Software på deres egen presentasjon som en del av Summer Game Fest:

"Thursday, don't miss the world premiere first look at @CallofDuty Season 4 during #SummerGameFest Kickoff Live, streaming everywhere at 11 am PT / 2 pm ET / 6 pm GMT [kl. 19 dansk tid]," står det på spillets offisielleTwitter-konto.

Den fjerde sesongen i Call of Duty: Black Ops Cold War og Warzone vil ifølge Raven Software by på en rekke tekniske forbedringer, som blant annet gjør det en smule lettere å satse på skarpskytterrifler og langdistansekamp.