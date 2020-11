Neste Hitman 3-lokasjon avsløres i dag

Du ser på Annonser

Vi vet allerede at vi kommer til å utforske en skyskraper i Dubai som en av de mange banene i Hitman 3, men hvilke andre steder skal Agent 47 reise på sitt tredje og siste globetrotter-oppdrag i denne omgang?

Det får vi svaret på i dag. IO Interactive har satt i gang en nedtelling på YouTube, som teller ned til klokken 15 norsk tid. Vi vet allerede nå at oppdraget heter "Under the Hood", og tilsynelatende foregår det i en asiatisk storby.

IO sier at denne lokasjonen er helt ny, og dermed vet vi at denne byen ikke har blitt utforsket tidligere i Hitman-serien.