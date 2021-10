Neste The Dark Pictures-spill heter The Devil in Me

Vi overlevde House of Ashes, Supermassive Games' seneste skrekkspill, og hva vi synes om det kan du lese i vår anmeldelse. Der fikk vi følge soldater som under Irakkrigen snubler over et enormt tempel begravd i ørkensanden, der onde skapninger forfølger dem. Dette er den tredje delen i antologien, der en ny installasjon lanseres hvert år.

Ifølge Supermassive og Bandai Namcos planer har vi kommet over halvveis gjennom serien som skal få fem titler, og akkurat som med de tidligere delene finnes det ledetråder som avslører neste spill i serien. Det viser seg at spill nummer fire, som sannsynligvis kommer i 2022, skal hete The Devil in Me. En første teaser for det kommende skrekkeventyret finner du nedenfor.