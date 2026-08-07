Nesten 40 % av alt salg av Switch-spill er fysiske utgaver

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Debatten om fysiske spill raser videre. Visse deler av spillmiljøet er rasende over at Sony skal fase dem ut i januar 2028, spesielt siden Nintendo fortsetter å støtte dem og det også går rykter om at Microsoft vil støtte plater i neste generasjon. Dette betyr at den eneste muligheten til å finne lavere priser på en enkel måte vil forsvinne, samtidig som det også vil bli umulig å videreselge spill, og bakoverkompatibiliteten med plater fra tidligere generasjoner vil bli fjernet.

Mange mener at en av hovedårsakene til beslutningen er at folk rett og slett ikke vil ha fysiske spill lenger. Men man kan spørre seg om dette virkelig er hele sannheten. I kvartalsrapporten Nintendo publiserte i går, var det også et avsnitt om fysiske spill.

For Switch og Switch 2 viser det seg at hele 38,5 % av salget er fysiske spill. Med andre ord, betydelig mer enn en tredjedel.

Nintendo har satset sterkere på fysiske formater, noe som åpenbart har bidratt til suksessen, og man kan anta at det også finnes spillere som fremover vil fokusere på å kjøpe spill som er tilgjengelige i flere formater til Switch 2, for å få tak i en fysisk kopi.

Det ser fortsatt ut til å være interesse for fysiske spill hvis man bare gjør det enklere for folk å velge dem, i stedet for å gjøre det vanskeligere på ulike måter.