Nesten to millioner spillere har dødd i World of Warcraft Classic Hardcore

I et innlegg på X har Blizzard avslørt hvor mange figurer som har møtt sin endelige skjebne i World of Warcraft Classic sin Hardcore-modus. Spillet, som er en versjon tro mot originalen før alle utvidelsene kom, fikk såkalte Hardcore Classic -servere med permadeath 24. august. Så hvis karakteren din dør forblir den død (du kan velge å flytte karakteren din til spillets vanlige server), og det er et valg nesten to millioner spillere har måttet ta i løpet av bare én måned.

I et tidligere innlegg delte Blizzard litt mer informasjon om hvilket nivå spillerne i gjennomsnitt var på da de døde, og hva som var de vanligste dødsårsakene. Siden Warrior er den mest spilte klassen er det naturlig at den har dødd betydelig flere enn de andre.