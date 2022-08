NetEase kjøper skaperne av Detroit: Become Human og Heavy Rain

HQ

Kort tid etter at Quantic Dream, utviklerne av blant annet Heavy Rain, Beyond: Two Souls og Detroit: Become Human, avsluttet samarbeidet med PlayStation fremhevet studioet at denne selvstendigheten ville gi det friheten til å lage nye typer spill og gi dem ut på andre konsoller. Derfor må det være lov å le litt av dagens annonsering.

Etter noen måneder med rykter bekrefter nemlig Quantic Dream at NetEase, som allerede skaffet seg en god del aksjer i studioet for noen år siden, nå har kjøpt dem helt. Med tanke på den kinesiske giganten sitt rykte er det ikke rart at studioet virkelig bemerker at det fortsatt vil være selvstendig når det kommer til hvilke spill som lages, kreative ideer og lignende, og at NetEase sitt eierskap i hovedsak bare gir økonomisk trygghet slik at drømmene om å lage enda bedre, større og innovative spill, samt bli en stor utgiver, har større sannsynlighet for å oppfylles...Tiden får vise om det er en realitet eller ei.