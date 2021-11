Netflix avslører One Piece-skuespillere

HQ

Det er ikke bare spillverden Netflix har vist stor interesse for de siste årene. En rekke serier basert på mangaer og animeserier er også på ved, og etter å ha fokusert på blant annet Cowboy Bebop og The Last Airbender den siste tiden er det nå en annen gigant sin tur.

For etter nesten to år etter at streamingselskapet annonserte prosjektet har Netflix avslørt hvem som skal spille hovedrollene i live action-serien til One Piece. Akkurat som med Cowboy Bebop vil jeg si at valgene er ganske interessante. Dessverre gjør One Piece-skaperen Eiichiro Oda det klart at det fortsatt vil ta sin tid før serien virkelig begynner å ta form, så ikke forvent en like rask fremgang som Cowboy Bebop.

