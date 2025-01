Netflix bekrefter utgivelsesdato for Squid Game sesong 3 sammen med de første bildene

HQ

Netflix har gitt ut en live action-trailer fylt med easter eggs relatert til de store utgivelsene som kommer i 2025. Plattformen vil lansere nye (og i noen tilfeller siste) deler av noen av sine mest populære produksjoner, inkludert Stranger Things, Wednesday, Karate Kid og Squid Game.

Den koreanske serien lanserte sin andre sesongi desember i fjor, og ble den tredje mest sette serien noensinne på plattformen. Men for å unngå å vente i tre år til, bestemte Netflix seg for å spille inn både andre og tredje sesong samtidig, så den tredje sesongen er nesten klar til lansering.

Vi må vente i fem måneder: Squid Game sesong 3 slippes 27. juni 2025. Det er ingen trailer ennå, men de har gitt ut fire bilder, uten å ødelegge for mye med tanke på at den andre sesongen endte i en enorm cliffhanger.

I videoen som ble utgitt i dag av Netflix, har de første opptakene fra Wednesday sesong 2 blitt vist. Andre store utgivelser i år inkluderer Happy Gilmore 2, Wake Up Dead Man (Knives Out 3), Emily in Paris, Black Mirror eller The Witcher.