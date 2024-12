Squid Game sesong 2

HQ

Selv om koreansk film og TV virkelig har tatt av i den vestlige medietradisjonen i løpet av det siste tiåret, var det særlig Bong Joon-Hos Parasite som markerte landets ankomst på den internasjonale scenen. Eller, kanskje ikke helt. Parasite trakk riktignok et stort publikum til kinoer over hele verden og vant til og med viktige Oscar-priser, men når det gjelder populærkultur, er det vanskelig å konkurrere med Netflix' enorme rekkevidde og status som en slags digital allmenning.

Derfor er Squid Game like viktig, om ikke viktigere, og derfor er denne andre sesongen en gigantisk milepæl for strømmetjenesten, for dens internasjonale status og selvfølgelig for fans over hele verden.

Det er store ord, og debatten som raste særlig rundt premieren på serien for noen år siden, handlet først og fremst om hvorvidt seriens faktiske kvalitet scene for scene rettferdiggjør dens status som et nasjonalt fenomen. Squid Game var på alle måter en solid spenningsserie med et nyskapende premiss som var akkurat tydelig nok i sine metaforer, der hele oppgjøret mellom rik og fattig, privilegert og uprivilegert virker litt upresist levert - men det er vanskelig å se bort når Seong Gi-hun går opp mot forferdelige odds og beseirer spillet.

Det leder oss til denne oppfølgersesongen, som nok en gang, nesten på magisk vis, er både skrevet og regissert av samme mann - Hwang Dong-hyuk - og som bare vil bli etterfulgt av én sesong til, fordi Dong-hyuk har bestemt seg for at Squid Game-fortellingen er avsluttet.

Den andre sesongen tar til noen år etter slutten av den versjonen av Squid Game der Gi-hun vant, men som de siste sekundene av den første sesongen avslører, ønsker han ikke å nyte et liv i luksus for alle millionene sine, men i stedet bruke ressursene til å tvinge spillet i kne, for å ødelegge menneskene bak det. Som trailerne allerede har avslørt, handler det også om å konkurrere igjen, og her blir vi kjent med begge de nye "spillerne", samtidig som det er mye mer fokus på en intens menneskejakt bak forhenget.

På mange måter er denne andre sesongen en slags remix av den første, og det er en ganske effektiv måte å trekke veksler på den samme ikonografien uten at serien direkte tvinges til å trekke den samme kaninen opp av hatten. Gi-hun er fortsatt med i spillet, en kamp utkjempes fortsatt bak forhenget ved at kumpanene hans sporer ham opp og prøver å redde ham før det er for sent, og den mystiske Front Man vil fortsette å styre spillet for enhver pris. Settingen er den samme, men det blir aldri kjedelig, for intensitet, spenning og velkonstruert drama er bygget inn i det forventede.

Lee Jung-jae er fortsatt rett og slett gnistrende her, og behersker hver eneste scene han er med i, selv om karakteren hans, Gi-hun, gjennomgår en ganske drastisk utvikling som rett og slett slår det tåpelige, det naive og det fjollete ut av ham. Han er mer rå, mer alvorlig, men det kler ham, og han er generelt flankert av ganske troverdige prestasjoner hele veien rundt.

Det er verdt å stoppe her, for i likhet med den første sesongen synes Squid Games' største svakhet å være den knivskarpe balansen mellom smart satire mettet av svart humor og karikatur og noe mer troverdig, jordnært og realistisk. Denne sesongen er på alle måter mørkere, slemmere og fokuserer mer direkte på deltakernes desperasjon, noe som får dem til å omfavne en selvoppfyllende profeti som skal bevise at nettopp desperasjonen gjør dem til "søppel". Men midt i denne miksen holder serien seg igjen til karikerte arketyper og rotete karikaturer, og selv om de fleste vokser seg sterkere etter hvert som serien eksponerer dem, kan de første episodene være litt av en turn-off, som for eksempel med deltakeren "Thanos". Ikke alle karakterene er like sterke, og de svekkes av Dong-hyuks til tider litt for upresise oppsett. De er rett og slett enten for onde, for gode, for uspesifikke, for brutale - det mangler nyanser.

Når det er sagt, er denne andre sesongens remikser av de kjente spillene mesterlige, og Red Light Green Light, for eksempel, er ekstremt intens, velkonstruert og en studie i velbygget spenning. Det er mange slike scener i andre sesong av Squid Game, kombinert med flott musikk og solid scenografi. Fortjener serien å få hele verden til å sovne? Kanskje ikke, men samtidig er det verdt å berømme Dong-hyuk for en svært personlig visjon som har ført til en godt gjennomarbeidet fortelling. Squid Game er fortsatt verdt å se.