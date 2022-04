Netflix bringer Marvel-stjerne til The Witcher Season 3

HQ

For ti dager siden kunngjorde Netflix at filmingen av The Witcher sin tredje sesong hadde startet, så nå ønsker de å bekrefte en del andre ting før de lekker.

Streamingselskapet avslører nemlig fire av de nye skuespillerne vi får se i tredje sesong av The Witcher, og det er ikke bare relativt ukjente navn som kommer. Den som flest nok har sett før er Meng'er Zhang fra Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings som har fått rollen som Milva. De som faktisk har tatt seg bryet med å se Resident Evil: Welcome to Raccoon City får også et gjensyn med filmens Chris Redfield siden Robbie Amell blir Gallatin. I tillegg skal Christelle Elwin (Bloods) innta rollen som Mistle mens Hugh Skinner (Fleabag og W1A) er Prince Radovid. Du kan lese Netflix sin beskrivelse av hver figur under hvert bilde.

A born fighter, Gallatin leads an army of guerrilla Scoia'tael fighting on behalf of Nilfgaard. Unafraid to speak his truth, Gallatin's loyalty to his people ultimately leads him on a collision course with Francesca over power.

Mistle is a member of The Rats, a gang of misfit teenagers who steal from the rich and give to themselves - and sometimes the poor. She is street hard, suspicious of everyone and out for revenge, until a chance meeting that will change everything.

Royal playboy and younger brother to King Vizimir, Radovid finds himself suddenly a man on the inside of the Redanian Intelligence. With his good looks and drunken charm, Radovid amazes with how incisive he can be in political affairs, but it's all games until someone gets hurt.