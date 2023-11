Netflix' Chronicles of Narnia begynner innspillingen i 2024

HQ

Det virker som om mange filmstudioer ønsker å gi store franchiser til Greta Gerwig nå. Etter å ha tjent inn godt over en milliard dollar med Barbie, går Gerwig videre til en annen velkjent IP i Chronicles of Narnia.

Gerwig skal regissere to filmer som utspiller seg i fantasilandet for Netflix, og produksjonen av den første filmen starter neste år. Scott Stuber, sjef for Netflix Film, hadde følgende å si da han snakket med Collider:

"Vel, jeg tror folk vet at vi har en ambisjon om å få Greta Gerwigs [The Chronicles of] Narnia sammen og få til den filmen, som kommer til å bli neste år."

Hvis alt går etter planen, kan vi få se filmen i løpet av de neste par årene. Vi har ikke hørt så mye mer om hva filmen skal handle om, hvem som skal spille i den og andre detaljer, men det vil nok komme etter hvert. Med Gerwig som regissør vil denne returen av serien i det minste trekke mange øyne til Netflix.