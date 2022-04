Netflix går videre med å slå ned på passorddeling for å sikre kontinuerlig vekst

HQ

Netflix har spredt seg så mye rundt i verden at det har blitt vanskelig for selskapet å vise den samme kontinuerlige veksten til sine investorer, og ifølge den siste årsrapporten så det også ut til at de har mistet abonnenter. Netflix har imidlertid identifisert ett av problemene, nemlig passorddelingen, som må bekjempes ifølge dem.

Netflix har sagt dette flere ganger før, men finansdirektør Spence Newman uttaler nå følgende (via IGN):

"Men vår relativt høye husholdningspenetrasjon - når vi inkluderer det store antallet husholdninger som deler kontoer - kombinert med konkurranse, skaper inntektsvekst i motvind. Det store COVID-løftet til strømming tilslørte bildet inntil nylig. Mens vi jobber med å akselerere vår inntektsvekst - gjennom forbedringer av tjenesten vår og mer effektiv inntektsgenerering av deling i flere husholdninger - vil vi holde driftsmarginen vår på rundt 20%."

I klassisk finansdirektør-stil sier han at nå er tiden inne for å slå til mot husholdninger eller grupper som deler konto. IGN skriver følgende som en kommentar:

"Kort sagt, for mange mennesker har allerede Netflix til at tjenesten kan fortsette å vokse med den eksponentielle hastigheten den pleide å gjøre, og for å gå tilbake til det vekstnivået, må noe gjøres med passorddeling slik at det kan tjene penger på alle folk som bruker kontoene til venner og familiemedlemmer gratis. Netflix anslår at sammen med 222 millioner abonnerte husholdninger, har den også ytterligere 100 millioner brukere som deler passord med betalende husholdninger.»

Tidligere i år begynte de å fakturere kunder som deler kontoene sine via et testprogram i utvalgte land, men etter disse uttalelsene høres det ut som at de kommer til å fortsette med denne strategien eller liknende globalt.

Deler du Netflix med venner eller familie?