Netflix håper å gi oss ny The Witcher-sesong i 2021

Jeg er en av få anmeldere som faktisk liker første sesong av Netflix' The Witcher-serie relativt godt, så helt i starten kunne det virke som om skapernes ønske om å lage sju sesonger ville gå rett i vasken. Dette var i alle fall frem til sosiale medier og forum verden over ble fylt med lovord og Toss a Coin to Your Witcher. Plutselig ble smålukne nyheter byttet ut med at serien har vært en streamingverdens mest populære, men dette betyr ikke at Netflix vil kaste ut en ny sesong så raskt som mulig.

Lauren Schmidt Hissrich, seriens forfatter og "showrunner", har nemlig svart på en rekke spørsmål i en Ask Me Anything-tråd, og da en person spurte om vi kanskje kunne forvente en ny sesong hver 18. måned fikk vedkommende følgende svar:

"Vi har ikke satt oss en mer spesifikk lanseringsdato for S2 (sesong to) enn 2021 enda. Vi ønsker ikke å forhaste produktet. Det vil ikke gagne noen.

Og vi bestemte oss for å spare noen detaljer om witchere frem til...du faktisk møter flere witchere. :)"

Om alt går som planlagt vil vi altså kunne forvente å se fortsettelse på The Witcher en gang i 2021, og den siste uttalelsen der får det jo til å høres ut som om vi vil få se enda flere witchere i aksjon, noe som gir mening tanke på enkelte referanser i første sesong.