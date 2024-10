Netflix har kansellert That '90s Show etter to sesonger

HQ

Etter premieren på sesong 1 av That '90s Show tok det ikke lang tid før Netflix trykket på avtrekkeren og ga grønt lys for en oppfølgersesong. Men interessen fra fansen har tydeligvis ikke vært til stede for den andre sesongen, for nå har skuespilleren Kurtwood Smith, som spiller Red Forman i serien, avslørt at strømmetjenesten har lagt ned serien.

I et innlegg på Instagram bemerker Smith: "Jeg vet at dere har spurt meg når sesong 3 kommer, men jeg har dårlige nyheter ... Netflix kommer ikke til å fornye. Jeg vil bare ta meg tid til å si TUSEN TAKK til alle fansen overalt som har støttet og sett serien."

Det virker imidlertid ikke som om Smith er klar til å bare la That '90s Show forsvinne inn i historien, ettersom han på slutten av innlegget sitt bemerker at "vi kommer ikke til å være dumme ... vi kommer til å handle showet, fordi gode besteforeldre vil prøve hardt for å få disse barna uteksaminert fra videregående skole."

Kunne du tenke deg å se That '90s Show komme tilbake for en tredje sesong, kanskje et annet sted enn Netflix?